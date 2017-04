Game sa wife sharing?

Tweet on Twitter

Dear Dra Holmes:

Nais ko po sana magpakunsulta sa inyo.

Matagal na rin po ako nagbabasa sa dyaryong inyong sinusulatan.

Dr. ako po ay 36 y.o. na po. medyo ‘di nabiya­yaan ng malaking pantusok. Normal lang po ba na sinasabi ko sa misis ko na dahil nga po sa liit ng ari ko, sinasabi ko sa kanya na kung gusto niya makatikim naman ng malaking ari, ok lang sakin. ‘Yun po bang uupa kami para kung baga maranasan naman n’ya ang malaki.

Natahimik lang po s’ya sabay sabi na bakit papamigay mo na ako?

Kako sa kanya, mahal na mahal kita at lahat ng gusto mo hangga’t kaya ko ibigay, ibibigay ko sa iyo.

Minsan naman po, gustong-gusto ko na, b4 kami mag-sex, pinakukwento ko sa kanya ang ginawa nila (sex) ng dating bf n’ya b4 nu’ng ‘di pa kami. After ng mga kuwento n’ya tungkol sa dating bf niya, habang nagse-sex kami ‘yun ang ini-imagine ko. mabilis ako labasan.

Anu po ba tawag dun, dra? Normal pa po ba ‘yun? natatakot din po ako kung minsan baka anu isipin ni mi­sis sa’kin. mahal na mahal ko po s’ya walang duda po ‘yun.

Dra, my time rin po na gusto ko ang sinasabi nilang wife sharing. pls. advice po dra. Anu ano po bang meron ako? May abnormal po ba sa pag-iisip ko? Salamat po sa magiging advice n’yo Dr. margie… God bless po.

— Mon

Dear Mon:

Maraming salamat sa sulat mo. Tila mayroon kang tatlong tanong sa akin, lahat tungkol sa pagi­ging normal:

1. Sinasabi ko sa misis ko na, kung gusto n’ya makatikim naman ng malaking ari, ok lang sa’kin.

2. Gustong-gusto ko na, b4 kami mag-sex, pinaku­kwento ko sa kanya ang ginawa nila (sex) ng dating bf.

3. Gusto ko ang sinasabi nilang wife sharing.

At nahahalata mo rin ba, Mon, ano pa ang magkakapareho ng tatlong mga tanong mo maliban sa kung normal sila o hindi?

Lahat sila ay tungkol sa pagraranas ng misis mo ng ibang lalake. Lahat rin sila ay tungkol sa iyong pagiging bahagi ng pagsisiping ng asawa mo sa ibang lalake. TO BE CONTINUED…

***

