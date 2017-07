GAME FIXING TUTUTUKAN

Level-up sa officiating ng referees at tutok sa game fixing si NCAA assistant commissioner Atty. Rene Saguisag, Jr. sa opening ng 93rd se­niors basketball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay sa Hulyo 8.

“Suspicion is like an open shore,” komento ni Saguisag sa lingguhang Philippine Sportswri­ters Association Forum sa Golden Phoenix Hotel. “But we will be more cautious on this kind of things. Kung meron man ay dapat sana na ipaalam natin sa tamang mga opisyal. Meron naman pabuya ang mga makakapagturo sa gumagawa ng ganyan.”

Kaya giniit ni Sagui­sag na isang grupo lamang ng mga referees mula sa Basketball Referees Association for Schools, Colleges and Universities (BRASCU) ang gagamitin ngayong taon upang hindi magkakaiba-iba ang interpretasyon ng mga tawag.

“We will use only one body of referees, for one interpretation of the rules. Kung iba-iba kasi na grupo ang gagamitin eh minsan magkakaiba ng kani-kanilang interpretasyon kaya medyo nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan kapag nako-contest ng mga coaches iyung tawag,” aniya pa.

Kung si Saguisag lang din ang masusunod, pakay niyang mabigyan ng isang quarters lang ang mga referees sa kabuuan ng torneo kung saan makakasama-sama nito ang mga opisyal upang maiwasan ang posibilidad na masangkot sa mga negosasyon sa bentahan ng laro.

“That is what we had been proposing to the management, not only to the referees, but even to the players so we can monitor and had full grasp of their activities during the season,” dagdag niya.

Nais man din niyang mapataas pa ang antas ng mga laro, hindi naman siya sang-ayon na dara­ting sa pisikalan at banggaan na pagmumulan ng mga gulo.

“I don’t want a league that is passionless, and with robotic games. It is always good to see one league that have colors on every games,” wakas ng abogado.