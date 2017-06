GAME 3 SA SMB

Schedule sa Miyerkules: (Smart Araneta Coli­seum)

7:00 p.m. — SMB vs. TNT

Sa maintensidad at pangalawang sunod na maemosyong sagupaan, humiwalay ang San Miguel Beer sa third ­period at kinumpleto ang pandiin sa fourth sa TNT KaTropa tungo sa panga­lawang sunod na kumbinsidong desisyon, 109-97, at umabante na sa 2-1 sa PBA Commissioner’s Cup best-of-seven ­title showdown kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Naging mainitan ang komprontasyon nina Chris Ross at Ryan Reyes sa gitna ng second ­period na muntik mauwi sa upakan sa aksidenteng kinasangkutan nina TNT Comm. Cup import reserves Mike Myers at Governors’ Cup reinforcement Michael Craig.

Unang nakipagpalitan ng maaanghang na sali­ta ang dalawang Kano kay Ross at iba pang ka­kwadra ng huli na ­kina-ejected nina Myers­ at Craig sa VIP row. Nalipat sila sa KaTropa bench at naki­pagsigawan sa ilang taga-SMB pa-dugout sa halftime break.

Mula sa 23-all sa opening stanza at 46-47 deficit sa second period, ­nakaragasa ang SMB sa third at naitarak ang 10-point lead. Na-foul trouble man si Charles Rhodes sa final frame, tuloy ang ragasa ng San Miguel na nakalayo pa ng hanggang 14.

Bidang-bida sa ­lahat si Alex Cabagnot na may game-high 28 points pang-ibabaw sa kanya ring nine rebounds at six assists, nagsukli ng double-double si Rhodes na may 25 pts. at 20 rebs., may mahalagang 17-puntos si Chris Ross, may ­series-high na 16 si Marcio Lassiter at naka-10 pa si Arwind Santos.

“We did not have any major adjustment (sa game na ito),” giit ni Leo Austria sa follow-up sa 102-88, sa Game 2 noong Biyernes tapos ng 102-104 loss noong Miyerkules. “We just kept our intensity high.”

“But it’s far from over. We don’t want to celebrate this game, because this win is nothing yet. We need to prepare for our fourth game,” hirit ng Beermen coach, na puwedeng itarak ang 3-1 lead Game 4 sa Miyerkules sa Big Dome rin.

Si RR Garcia ang top scorer sa Texters sa kinontak na 19 pts., may 18 si Joshua Smith at 14 rebs., naka-17 at 10 si Jayson Castro at may 12-puntos si Anthony Semerad.

Pero bokya ulit sa pa­ngalawang sunod si Roger­ Pogoy kung saan bina­yagan si Santos sa game two na naglagak sa kanya ng P30,000 fines pagkaraan ang career game na 27 points sa opener.