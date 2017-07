Galamay ng ‘rent-sangla modus’ natimbog sa casino

Natimbog ng mga elemento ng Manila Police District –Anti Carnapping and Investigation Section (MPD-Ancar), ang isang 54-anyos na babaeng sangkot sa “rent-sangla modus operandi”, kamakalawa ng gabi sa loob ng Casino Filipino sa Ermita, Maynila.

Kinilala Police Senior Insp. Fernildo Reta De Castro, ng Ancar, ang suspek na si Ma. Socorro Garcia McShane, 54, at taga-383-B DF, F. Roxas St. 9th Avenue, Caloocan City na sangkot sa ‘rent-sangla modus’ sa National Capital Region at Region 4.

Ang suspek ay inireklamo ng biktimang si Bryan Bamba, 26, at taga-B6 L25 Daisy St., Palmera Springs Caloocan City na matapos ang transaksyong upahan ng suspek ang kulay itim na Hyundai accent, na may conduction sticker na MS 3227 noong Hulyo 8 at kunin ang sasakyan sa may Roxas Blvd. Service Road corner Quintos St., Ermita, Maynila dakong alas-10:30 ng gabi ay hindi na nakita ang sasakyan.

Inireklamo rin ang suspek ng isa pa niyang nabiktima na si Jomar Pergis, 33, Grab/Uber operator at taga-L16 B 30 Delilah St., Brgy. Sta. Ana Exodus, Floodway, Taytay kung saan nagpakilala ang suspek na si Divina Aniciete, negosyante at pinaniwala ang biktima na siya ang may-ari ng Villa Anicete Private Resort na matatagpuan sa San Juan, Batangas.

Sanhi nito, napapayag si Pergis na parentahan ang kanyang Toyota Innova na may plakang ABL 4623 pero hindi na rin nagpakita ang suspek matapos na maibigay sa kanya ang sasakyan.

Humingi ng tulong si Pergis sa MPD-Ancar at dito nagsagawa ng follow-up operations sa mga casino hanggang sa maaresto sa loob ng Casino Filipino dakong alas-7:45 ng gabi ang suspek.

Natuklasan sa imbes­tigasyon na isinangla ni McShane ang sasakyan sa isang hindi pa nakikila­lang casino financier.

Sinampahan naman ng kasong paglabag sa RA 6539 o Anti-Carnapping Law, falsification of documents at swindling estafa si McShane sa Manila Prosecutors na positibo ring kinilala ni Bamba na siyang gumoyo sa kanya.