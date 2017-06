GAL GADOT, NAPA-WOW KAY WONDER PAO

KABOGERA si Paolo Ballesteros dahil napansin ang makeup transformation niya ni Gal Gadot, ang bida ng blockbuster movie na Wonder Woman, no less!

“Wow! This is incredible! Bravo!” ang sabi ng gandarang Israeli actress sa social media nito, na naka-mention ang social media handle ni Paolo.

Pinost ni Gal both sa Instagram at Twitter ang 45-second timelapse video ng makeup transformation kamakailan ni Paolo kung saan ginaya nito si Wonder Woman.

Sobrang inaabangan ngayon ang tweets at IG posts ni Gal dahil sa huge success ng Wonder Woman worldwide kaya bonggah na may post ito about Paolo.

Isang simpleng “Wow!” na may sari-saring emojis ang reaksyon ni Pao sa tweet ni Gal.

Sa IG ay mahigit 1 million na ang views ng nasabing video kahapon nang hapon.

Feeling proud ang mga Pinoy na napansin ng Wonder Woman star ang isang kababayan natin.

“Woooooooohooo!!!! Amazing that Gal posted your transformation, @pochoy_29! Mabuhay!!!!” comment ni Iza Calzado sa IG post ni Gal, with matching Philippine flag emoji.

6.3M ang IG followers ng 32-anyos na actress-model at 1M ang Twitter followers nito.

Si Paolo ay 2M ang followers sa IG at 1.4M ang followers sa Twitter.

Nang maisipan naming usisain kahapon si Paolo kung napanood na ba niya ang Wonder Woman, ang sagot nito sa amin ay, “Hindi pa! Hehe!”

Aray koh! Wit pa pala napapanood ng hitad si Gal Gadot sa big screen.

Ano ‘to? Hindi na siya nanonood ng sine dahil NAG-BREAK na sila ni…?

“Oo! At wala akong kasama!! Shet!! Ha! Ha! Ha!” hirit sa amin ni Pao.

So, ano na lang ang na-feel niya na napahanga niya si Gal sa ‘incredible’ transformation niya?

“Eh ‘di napa-WOW! Hehehe!”

***

Kahapon sa Eat Bulaga habang nag-a-amateur singing contest sila sa barangay ay sumingit saglit si Tito Joey de Leon para batiin si Paolo dahil sa nasabing posts na ‘yon ni Gal Gadot.

Siya si Ngangawad Paolo sa barangay kaya ang kiyemeng sagot ni Pao kay Tito Joey ay, “Sige po, sasabihin ko du’n sa bakla!”

Reaksyon dito ni Bossing Vic Sotto, “Grabe ka kay Paolo! Wala ka bang bagong memories?”

Natawa lang si Pao sa kantiyaw ni Bossing.

Galing ‘yon sa mga emowt post ni Pao sa IG na, “Thank you for the memories,” na para sa kanyang EX.

***

Binati rin ni Tito Joey ang kasama ni Pao sa barangay na si Maine Mendoza dahil pasok ito sa listahan ng FHM ng Top 10 Sexiest this year.

Si Secretary Maine na nakasalamin at may malaking nunal ang karakter ni Meng sa barangay, kaya ang sey nito kay Tito Joey, “Hindi po ako ‘yon. Yuck!!”

Nu’ng magtanggal na siya ng karakter niya at bumalik na siya sa pagka-Maine, ganu’n pa rin ang reaksyon ni Menggay nang i-congratule siya ni Tito Joey sa pagpasok niya sa FHM list.

“Yuck! Kadiri! Paano?!” ang tila hindi makapaniwalang bulalas ni Meng, na sanay nang okray-okrayin ang sarili niya.

Nag-trending kasi talaga ang wagas na mga pa-bikini ni Menggay sa Maldives kaya bigla siyang lumusot sa taunang listahan ng FHM na ang mananalo ay magmumula sa botohan.