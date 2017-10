Gadon gusto lang sumipsip sa Pangulo – Koko

Nais lamang sumipsip nang husto ni Atty. Larry Gadon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyon nito na gawing special prosecutor ang punong ehekutibo sa impeachment case laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Si Gadon ang naghain ng impeachment case laban sa punong mahistrado.

“Baka sumisipsip lang ‘yan. Baka gusto n’yang mapansin ng Pangulo,” saad ni Pimentel.

Sinabi ni Pimentel na masyado nang maraming problema ang bansa para bigyan pa ng dagdag na trabaho ang Presidente bilang special prosecutor.

“Si Atty. Gadon baka tumakbong senador ‘yan kaya I wish him the best sa kanyang kandidatura,” pahayag pa ni Pimentel.

Tiniyak naman ni Pimentel na pinaghahandaan na nila sa Senado ang impeachment.

“Pinare-review na natin sa staff ‘yung rules on Impeachment. Ang challenge ko improve namin para mas madali ang proseso,” dagdag nito.