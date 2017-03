Gabby, urong-sulong sa reunion w/ Sharon

HOW true na kaya hindi magka-green light ang Sharon ­Cuneta-Gabby Concepcion movie ay dahil ang asking presyo daw ni Concepcion ay P10M?

At kung sakaling may tawaran portion, how true na ang dramarama ni Gabo eh, “Whatever she is ha­ving, ‘yun din ang sa akin?”

True kaya ito at hindi script ang dahilan kaya urong-sulong ang fabulous Mr. Concepcion?

Kaya ba ganito si Gabby ay dahil sa use me in a sentence ang pagtatambalang ito, I might as well get my worth or more than my worth?

Dear Abante TONITE readers, sa pagsasamang ito muli, sino ba ang mas may gain — ang megastar o si Mr. Forever Young Looking?

At kung matutuloy ito, ano bang klaseng orihinal na pelikula ang bagay sa kanila?

Hindi na kasi ­bagay sa persona nina Ate Shawie at Kuya Gabo ang mga I’m Drunk, I Love You, My Ex and Whys or kahit pa Sa­ving Sally.

Dapat sa kanila, mas mature love stories tulad ng Bridges of Ma­dison County, Falling In Love, Broken Marriage o Relasyon.

Between ­Sharon Cuneta and Gabby Concepcion, sino ba ang mas may premium at relevance sa kasalukuyan?