GA-BUHOK SA GINS!

Kumapit sa dulo ang Ginebra para itakas ang ga-buhok na 90-89 win laban sa Meralco sa Ynares ­Center sa Antipolo kagabi.

Itinagay ng Gins ang pangatlong sunod na panalo, pang-walo sa kabuuang 10 laro, para higpitan ang kapit sa top two na twice-to-beat pagdating sa quarterfinals ng PBA Governors Cup. Magkaakbay ang Gin Kings at Star sa unahan.

Throwback sa 1991 team ni Sonny Jaworski ang Ginebra kagabi, suot ang retro jersey ng koponan na umahon mula 3-1 deficit sa Finals ng First ­Conference para agawan sa pitong laro ang Shell.

May tig-22 points sina LA Tenorio at ­Justin Brownlee sa Gins, nagdagdag ng 14 si Sol ­Mercado at may 11 pa si Japeth Aguilar. May ­panahog na three rebounds, three assists at two steals si ­Tenorio.

Sa putback nang lumiban noong huling larong si Joe Devance ay nakuha ng Ginebra ang manibela, sinundan ng dalawang free throws ni Tenorio para sa four-point lead.

Pagkatapos ng huling timeout ng Bolts ay nakawala si Cliff Hodge para pakawalan ang 3-pointer sa sulok at manindak sa isa.

Walang naipasok si Brownlee sa dalawang freebies pero itinapon ng Bolts ang posesyon sa kasunod na fastbreak. Napigil ang Meralco sa 7-4.

Sa first game, tinipa nina rookie Roger Pogoy at veteran Ranidel de Ocampo ang final four points para itulak ang TNT KaTropa sa pahirapan ding 105-102 panalo kontra defending champion Rain or Shine.

Tinapos ng Texters ang eliminations sa 8-3 at ­kumikikig pa rin sa top two. Natengga sa 5-6 ang Elasto Painters.