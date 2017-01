Full force sa Miss U — Palasyo

Kinalampag ng Palasyo ng Malacañang ang lahat ng ahensya ng gobyerno na makipagtulungan para sa tagumpay ng Miss Universe beauty pageant na iho-host ng bansa.

Ang direktiba ay nakasaad sa inilabas na Memorandum Circular No. 13 na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea noong Disyembre 28, 2016.

Kaakibat ng hinihi­nging suporta at sama-samang pagkilos ng lahat ng tanggapan ay iginiit ni Medialdea na dapat ay walang nasasakripisyong trabaho at paggamit sa pondo ng bayan sa gagawing pagtulong.

“Officials concerned shall adopt such measures as may be necessary to ensure that there will be no disruption of work and services in their respective offices by reason thereof,” ayon sa memorandum.

Alinsunod din sa Memorandum Circular ang Department of Tourism (DOT) ay maaaring humi­ngi ng tulong o suporta sa lahat ng department ng pamahalaan, bureau, anumang opisina o ahensya ng gobyerno kabilang ang government-owned and -controlled corporations (GOCCs) at state universities and colleges (SUCs) kung kinakaila­ngan.

Ang Miss Universe 2016 ay gaganapin sa Enero 30 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.