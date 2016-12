Full-blown inquiry sa ethics case vs De Lima, namumuro

Namumurong magsagawa ng full blown inquiry ang senate committee on ethics sa tatlong reklamo laban kay Sen. Leila de Lima.

Kinumpirma ni Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III na tapos na niyang basahin at pag-aralan ang ikatlong reklamo laban kay De Lima.

Ani Sotto, chairman ng komite, gagawa siya ng memorandum o reso­lusyon upang maipamahagi sa pitong kasapi ng komite hinggil sa magi­ging aksyon nila sa reklamo kay De Lima.

Ang pagpipilian nila ay kung magpupulong pa ang komite o magsasagawa ng full blown inquiry, tulad ng ginawa kay da­ting Sen. Manny Villar sa C-5 road extension scandal.

“I’m drafting a memo/reso and will distribute to the members on possible actions para pagbalik ng session meron na kaming aksyon. Wether to meet and discuss or to call for a full blown inquiry,” ayon sa ipinadalang text message ni Sotto.

Ang unang dalawang­ reklamo kay De Lima ay may problema sa jurisdiction dahil tungkol ito sa pagkakasangkot niya sa illegal drug trade noong siya ay kalihim pa ng Department of Justice (DOJ).

Ang ikatlong reklamo naman ay tungkol sa ginawang paghadlang ni De Lima sa dati niyang dri­ver na dumalo sa imbestigasyon ng Kamara sa illegal drug trade kung saan nadawit ang senadora at si Dayan. Isinampa ito nina Speaker Pantaleon Alvarez, Majority Leader Rodolfo Farinas at Oriental Mindoro Rep. Reynaldo Umali.

May jurisdiction ang ethics committee sa ikatlong complaint dahil nangyari ito habang senador na si De Lima.