Anim na OFWs na stranded sa Russia — limang babae at isang lalaki — ang makakauwi na ng Pilipinas in line sa utos ni President Rodrigo Duterte sa Philippine Embassy sa Russia na i-expedite ang repatriation nila.

May 5,000 OFWs sa Russia at inaasahang mas lalaki pa ang bilang na ito dahil sa magandang relas­yon sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia.

In fact, ilang bilateral agreements ang pipirmahan ng Philippine delegation at Russian officials kahit pa kinailangan ni President Duterte na i-cut short ang visit niya sa Moscow.

Fruitful

Anyway, naging fruitful ang maiksing pag-uusap ni President Duterte at Russian President Vladimir Putin bago lumipad noong Martes ng gabi mula Moscow pauwi ng Pilipinas ang Presidente.

Nagpahayag ng condolence si President Putin sa mga namatay sa pag-atake ng Maute Group sa Marawi City — as of the last count, dalawang bayaning sundalo at isang pulis.

Let us all pray for the end to the mayhem in Marawi City and for lasting peace in our country, free from both criminal and terror threats.

Household workers

Ayon sa ating embassy­ officials sa Moscow ay generally well-treated ang mga OFW sa Russia, na ang karamihan ay nasa household sector ­bilang cook at nannies.

Ang anim na ire-repatriate ay nagpunta sa Russia na hindi kumpleto ang mga dokumento para ­legal na makapagtrabaho.

Pero dahil na rin sa goodwill generated ng pagbisita ni President Duterte ay hindi na ­sasampahan pa ng kaso ng paglabag sa Russian immigration laws ang anim.

So, in a way pwede nang kumanta ng “From Russia With Love” ang anim nating kababayan na ire-repatriate na in the next few days.

