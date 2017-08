FREE TUITION LAW SAMPAL SA ECONOMIC MANAGERS

Mistulang nasampal ng kaliwa’t kanan sa mukha ang mga economic managers lalo na si Department of Budget and Management (DBM) Secretary Benjamin Diokno nang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Universal Access to Quali­ty Tertiary Education Act.

Ganito inilarawan ni ACT Teachers party-list Rep. Antonio Tinio ang pag­lagda ni Duterte sa nasa­bing panukala na labis umanong tinututulan ng mga economic mana­gers ng pangulo.

“Sampal sa mukha nila (economic managers) partikular kay Secretary Diokno na ayaw na ayaw­ itong batas na ito kaya sabi n’ya noon sa budget hearing ipapa-veto niya kay presidente ang free education law,” ani Tinio.

Sinabi ng mambabatas na noong humarap sa budget hearing si Diokno, tinanong siya ni Kabataan party-list Rep. Sarah Elago bakit hindi nito pinondohan ang libreng edukasyon sa mga state universities and colleges (SUCs).

“Sumagot si Secretary Diokno na ‘yung colleges­ education ay hindi na res­ponsibilidad ng estado. Individual responsibility na raw ‘yun. Kaya itong ginawa ni presidente ay pagtalikod sa kanyang mga economic mana­gers,” ani Tinio.

Natatakot umano si Diokno na mababangkarote ang gobyerno sa libreng matrikula sa mga public schools dahil nanga­ngailangan ng P100 billion pondo bagay na kinontra ni Tinio.

Sa pagtataya aniya ng grupo ni Tinio, nagla­laro lamang sa P34 hanggang 35 billion ang kailangang pondo at ayaw lang umanong gastusan ni ­Diokno ang kinabukasan ng mahihirap na kabataan.

“Kaya we gave credit­ kay Presidente Duterte dahil hindi niya pinaking­gan si Secretary Diokno. Huwag niyang masyadong pakinggan ang mga economic managers niya dahil mga elitista ang mga ito eh,” ayon pa kay Tinio.

Kaugnay nito, tiniyak naman ni Senador Loren Legarda na mapopondohan ang libreng edukasyon para universities and colleges (SUCs), local universities and colleges (LUCs) at state-run technical-vocational institutions ngayong ganap na itong batas.

Tiniyak ni Legarda, chairperson ng Senate committee on finance, na isasama ang kailangang pondo para sa libreng tui­tion sa gagawin nilang paghimay sa 2018 budget.

“I will also make sure that this is funded under the 2018 budget,” ayon kay Legarda.

Hiniling na rin ng senadora sa Commission on Higher Education (CHED) na madaliin na pagbalangkas ng implementing rules upang magiging epektibo na ito sa susunod na school year.

“This law addresses the concerns of poor families who have no means to bring their children to college,” dagdag ni Legarda.