Free sugars checkup ng ISIS kalat sa Bulacan

Dapat mag-ingat ang publiko partikular ang mga Bulakenyo bunga ng text message na kumakalat ngayon sa lalawigan hinggil sa libreng checkup sa sugars na isinasagawa ng umano’y faculty medicine ngunit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) virus ang ituturok na pakana umano ng ISIS.

Bagama’t walang kumpirmasyon kung mismong sa ahensya ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) nanggaling ang text message na nagpasalin-salin na sa tatlong component city at 21 bayan sa Bulacan, dapat pa ding maging alerto at mapagmasid ang publiko dahil sa posibilidad na may katotohanang hanggang Luzon ay nakapasok na ang terorista.

Bunga nito, naging mapagmatyag ngayon ang mga bulakenyo at hindi nila binabalewala ngayon ang nasabing text message, totoo man ito o hindi.