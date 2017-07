Free internet hotspot may pondo na sa 2018 budget

Asahan na ng publiko ang mas mabilis na internet access at free internet hotspots sa may 5,308 sites sa susunod na taon dahil ang proyektong ito ang tututukan ng Department of Information and Communication Techno­logy (DICT) sa 2018.

Ayon kay Makati City Rep. Luis Campos Jr., isa sa mga nagpapanukala sa Kamara na gawing basic telecommunication service ang internet service, na P2.9B ang ilalaan ng budget ng DICT sa nasabing proyekto kung saan kasama dito ang pagbibigay ng free internet sa mga municipal halls, public schools at rural health units.

Isinusulong din ni Campos na gawing basic communication service ang internet service at kapag naisabatas ito ay mas magkakaroon ng ngipin ang National Telecommunications Commission (NTC) sa mga internet service providers na mag-deliver ng magandang serbisyo dahil kung hindi ito makasusunod ay mapapatawan ng mabigat na multa kumpara sa sitwasyon sa kasalukuyan na walang magawa ang NTC sa mabagal pa rin na serbisyo ng mga telecom companies.