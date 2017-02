Free condom sa V-Day tinutulan

Tweet on Twitter

Tinutulan ng isang opisyal ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang posibilidad na magpamigay na naman ng libreng condom ang Department of Health (DOH) sa Valentine’s Day.

Sa halip, hinikayat ng CBCP ang publiko na iwasan na rin ang komersiyalismo sa naturang okasyon na ipagdiriwang sa Martes.

Mas makabubuting magregalo na lamang ng bulaklak at tsokolate na mas may kabuluhan sa Araw ng Puso kesa sa mamahaling regalo.

Sinabi ni Father Kunegundo Garganta, executive secretary ng CBCP-Episcopal Commission on Youth (ECY), tutol siya sakaling maisipan na naman ng DOH na mamigay ng libreng condom sa Araw ng Puso sa mga magsing-irog, kahit mag-nobyo pa lamang ang mga ito.

Magugunita na ang pagpapamigay ng condom tuwing Valentine’s Day ay ginawa na noong nakalipas na administrasyon.

Sakali man umanong gawin itong muli ng gobyerno ay pinaalalahanan niya ang mga mananampalataya na maging responsable at matutong ipaliwanag na mali ang kaugaliang ito.