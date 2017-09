Frat sa barangay at high school isasama na sa Anti-Hazing Bill

Hindi lamang mga kolehiyo at unibersidad ang sakop ng Anti-Hazing Bill na isinusulong sa Kamara kung ‘di maging ang mga fraternity at sorority sa mga barangay at high school.

Ayon kay Bagong Henerasyon Rep. Bernadette Herrera-Dy, na principal author ng House Bill 3467 o Revised Anti-Hazing Law, nakakabahala na ang mga report ng gang war na kadalasang kinasasangkutan ng mga out-of-school-youth kaya mahalagang makapagpasa na ng batas upang maprotektahan ang mga kabataan na nahihikayat sa ganitong maling samahan.

Ani Herrera Dy, umaasa siyang papaspasan ng Kongreso na maisabatas ang Anti Hazing Law upang wala nang kasunod ang sinapit ng 22-anyos na si Horacio Castillo III.

“When it becomes a law, it will be another way for government to reduce crime in our, schools, streets and near our homes,” pahayag ng lady solon.

Habang wala pang mabigat na batas sa hazing umapela si Herrera-Dy sa mga barangay at school principals na magtulungan para mabigyang proteksyon ang mga kabataan.

“They must be on the alert against frats and gangs that get involved in illegal drugs or resort to hold-ups of taxis and jeepneys as initiation rites for neophytes,” pagtatapos pa ni Herrera-Dy.