Binawi ng UAAP ang 11 panalo ng Adamson sa Season 79 juniors basket­ball nang matuklasang ineligible maglaro ang isa nilang player.

Hindi raw natugunan ni Encho Serrano ang ilang panuntunan ng liga.

“Mr. Serrano failed to submit Secondary ­Student’s Permanent Record that would show/indicate his complete high school enrollments/records/credentials,” saad ni ­Rodrigo Roque, chairman ng UAAP eligibility committee.

“With his ineligi­bility, all the games where Mr. Serrano played are therefore, forfeited, in accordance to the UAAP rules and regulations,”

Kapit ng Baby Falcons ang 11-1 bago luma­bas ang desisyon.

Bago na-forfeit ang won-games, nakikipag­habulan ang Adamson sa reigning titlist National U sa unahan.

Solo na sa unahan ang Bullpups nang ilista­ ang 12-1 slate matapos lapain ang UP Integrated School 90-64 sa FilOil Flying V Centre sa San Juan ­kahapon.

Limang Bullpups ang umiskor ng double-digits sa pangunguna ng 15 ni Karl Peñano.

Pinagdiskitahan ng Adamson ang Univer­sity of Santo Tomas, 92-58, para ilista ang unang panalo na wala si Serrano.

Dahil sa forfeiture, nagkaroon ng tsansa ang De La Salle-Zobel, UPIS at UST na makahablot ng upuan sa natitirang Final Four slot.

Mag-aagawan sa nati­tirang twice-to-beat bonus ang Far Eastern University-Diliman at Ateneo.