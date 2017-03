Foreigners, nawindang sa alindog ni Ellen

KUWENTO ng isang kaibigang dumalaw sa amin sa DZRH, lumikha ng konting kaguluhan si Ellen Adarna nang mag-pictorial ito sa City of Dreams kamakailan.

Medyo sexy ang concept ng pictorial para sa isang glossy magazine. Kinunan iyun malapit sa parking lot, kaya medyo matao pa raw roon.

Ayon sa aming source, sa 5th floor ang standby area ni Ellen kung saan doon din ang kanyang dressing room.

Pagkatapos siyang ­ayusan at bihisan, pina­baba siya sa parking lot.

Medyo daring ang suot ng Kapamilya sexy actress na lingerie. ­Medyo revealing at nasisilip-silip daw ang ma­lulusog niyang dibdib.

Kaya pinagsuot daw ito ng robe nang pinababa na siya papunta sa venue ng pictorial.

Kalokahan ni ­Ellen, nang nasa elevator na ­sila, binuksan daw ­niya ang robe niya kaya ­nakikita ang kabuuang ­katawan nito.

Pagdating sa baba, nagbukas ang elevator at shocked na shocked daw ang mga taong sasakay sa elevator dahil isang maganda at napaka­seksing Ellen Adarna ang tumambad sa kanila.

Karamihan daw sa s­asakay sa elevator ay foreigners kaya hindi raw nila kilala si Ellen.

Parang hindi raw nila alam kung ano ang gagawin nila nang lumabas na si Ellen dahil sa sobrang kaseksihan nito.

Tawa raw nang ­tawa ang seksing aktres sa ­ginawa niyang ­pagsindak sa mga tao sa hotel na iyun.

Tawang-tawa rin si Ellen sa isyung gusto ­siyang makita at maki­lala ng sexy Math teacher na si Pietro Boselli.

“Sabi lang ng isang friend ko, i-go ko na raw si Pietro. Hindi ko naman alam ‘yun.

“Basta Math is my ­favorite subject from now on!” napahalakhak na ­pahayag ni Ellen.

Hindi pa raw nagkaroon ng ­panahong ­magkita sila ­dahil ­punung-puno ang ­schedule nito.

Sakaling magkita sila ni Pietro, magpapaturo raw siya sa Italian model ng Mathematics.

“Okay ako sa addition, subtraction, multi­plication at division. ­Pero doon tayo sa ­calculus,” natatawa pa ­niyang sagot.

Open siya ngayon sa ­dating dahil single raw siya.

Gusto raw niyang i-enjoy ang pakikipag-date-date ngayon dahil dapat na i-enjoy daw niya ang lahat bago siya tumuntong ng 30 years old next year.

“Hindi muna ako ready sa relationship, I-enjoy ko muna ‘yung last year ko sa 20s, kasi magti-thirty na ako next year,” dagdag ­niyang ­pahayag.

Kaya excited siya ‘pag dumating ang araw na makaka-date na niya si Pietro.