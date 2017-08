FORBIDDEN LOVE AFFAIR

By Armida Rico

Ang matinding sakri­pisyo na isuko ang sari­ling pamilya para sa ba­wal na pag-ibig ang nakikitang nagtulak ng matinding se­los at galit sa suspek upang gawin ang malagim na pagmasaker sa mga residente ng Central Park Condominium kamakalawa ng gabi sa Pasay City.

Anim na buhay ang nabuwis kabilang ang 12-taong gulang na batang babae at ang suspek, habang apat ang malubhang nasugatan sa insidente.

Namatay noon din sa pinangyarihan ng insidente ang suspek na si Alberto Garan y Flores, alyas ‘Abet’, tubong Barangay Catugay, Baggao, Caga­yan dahil sa mga tama ng bala ng hindi pa mabatid na kalibre ng baril sa katawan.

Dakong alas-10:45 ng gabi nang makorner ito sa clearing operation ang mga tauhan ng Special Weapons and Tactic Unit, (SWAT) ng Pasay City Police sa ika-23 palapag kung saan ito nagtago.

Dead-on-the-spot naman ang kasintahan nitong si Emelyn Sagun y Sarmiento, 30, na pansa­mantalang naninirahan sa Unit 14004, 14th Floor Central Park 2 , Condominium sa De Jorge St. ng nasabing lungsod, dahil sa mga tama ng saksak at malubhang pagkabagok nang ihulog pa sa ground floor mula sa ika-14 na palapag ng condominium.

Nasawi rin sa mga saksak ng nagwalang suspek sina Daisery Castillo y Peru, 12, Grade 6 pupil, ng 1623 16th Floor; Joel Palacio, dating news editor ng Manila Standard at chief ng Public Information Office ng Social Security System (SSS); Ligaya P. Dimapilis, 36, Unit 2001 B ; at si Leticia Ecsiagan, 50; pawang naninirahan sa Central Park 2.

Patuloy naman nilalapatan ng lunas sa Pasay City General Hospital ang apat pang biktima na sina Belcris Elorde, 24, ng Room 002 16th floor, April Joy Sagarino, 20, ng 23th floor at si Margie Morales, 26, pawang tenant ng condominium na pinagsasaksak din ng suspek.

Sa isinumiteng report ni Southern Police District (SPD) Director Chief Supt. Tomas Apolinario, dakong alas-sais ng gabi nang maganap ang insidente sa ika-14 na palapag ng Central Park 2 Condominium na matatagpuan sa De Jorge St. Pasay City.

Lumalabas sa im­bestigasyon, bago maganap ang insidente duma­ting ang suspect sa condominium sa tinutuluyang unit ng kanyang kasintahan na si Sagun at nagkaroon ng pagtatalo.

Sa kalagitnaan ng pagtatalo nakita na lamang ng mga katabing kuwarto na hinahatak at walang tigil na sinasaksak ng suspek si Sagun patungo sa hallway ng ika-14 na palapag, hanggang sa inihulog ito at bumagsak sa basement. Nakita ang pangyayaring ito sa closed circuit television (CCTV).

Pagkatapos ay mabilis na umakyat sa ika-16 na palapag ang suspek at nakasalubong nito ang estudyanteng batang si Castillo na puno ng pangarap sa buhay na pinagsasaksak din hanggang sa mamatay.

Inatado rin ng saksak si Palacio na lumabas ng unit upang mag-jogging sana.

Habang sina Elorde, Dimapilis, at Ecsiagan ay nakasalubong din ng suspek kaya inundayan ng mga saksak.

Ayon kay Senior Supt. Dionisio Bartolome, hepe ng Pasay City Police, dumating nitong nakalipas na Biyernes (Agosto 25) ang magkasintahang suspect at si Sagun mula sa lalawigan ng Cagayan, para mag-aral ng Physical Therapy sa Metro Manila.

Sa Maynila ay naghiwalay ang mga ito ng tutuluyan. Si Sagun ay sa kapatid na si Jessie Belle sa condominium, habang si Garan ay sa mga kaanak sa Novaliches sa Quezon City.

Martes ng gabi nang sumugod si Garan sa nasabing unit ng condo ng kasintahan na armado umano ng kalibre .38 baril at patalim kaya nagawa pa umano nitong magpaputok.

Lumilitaw pa sa im­bestigasyon na sina Garan at Sagun ay pawang pamil­yado sa pinanggalingang lalawigan ngunit nagkagustuhan. Bawal man ang pag-iibigan ay napatuloy ang mga ito sa relasyon at isinakripisyo ang kani-kanilang pamil­ya para sa bawal nilang pag-ibig at lumayo kaya napadpad sa Kamaynilaan.