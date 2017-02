Footbridge tragedy

By Cherk Balagtas

Isang hindi pa naki­kilalang babae ang suga­tan matapos umanong mahulog sa footbridge sa tapat lamang ng isang kila­lang mall na matatagpuan sa kahabaan ng EDSA, Lungsod ng Quezon kamakalawa ng hapon.

Sa ulat ng ­Quezon City Police District (QCPD)-Station II, ­ganap umanong ­mag-a-alas-singko ng ha­pon nang maganap ang insidente sa tapat ng SM North sa kahabaan ng Epi­fanio Delos Santos Avenue (EDSA), Brgy. Pagasa ng nasabing lungsod.

Base sa salaysay ng mga nakasaksi sa insi­dente ay kasagsagan uma­no ng dami ng tao sa footbridge nang bigla na lamang na mahulog mula sa taas nito ang biktimang inaalam pa ang pagkaka­kilanlan na tinatayang nasa edad 30-35-anyos.

Mabuti na lamang umano at saktong marahan lamang ang pagpapatakbo ng kotse na papara­ting sa may bahagi ng kinahulugan ng babae at sa bubungan ng nasabing sasakyan ito bumagsak.

Agad naman itong naisugod sa Quezon City General Hospital matapos na indahin ang matinding pananakit ng kanyang likurang bahagi ng katawan.

Sa ngayon ay hinihintay pang maging ­maayos ang kalagayan ng ­biktima upang malaman ang pagkakakilanlan nito at tunay na nangyari kung sadya bang nahulog o may tumulak sa biktima.