Folayang gigil na sa title defense

Idedepensa ni Eduard Folayang ang kanyang lightweight title pagbalik ng One Championship sa Pilipinas.

Haharapin ni Baguio city native Folayang ang kampeon din sa featherweight na si Martin Nguyen sa main event ng Legends of the World sa November 10 sa Mall of Asia Arena.

Pangalawang sunod na title defense ni Folayang sa Pilipinas matapos pabagsakin si EV Ting noong April.

Nahablot ni Folayang ang korona kay Japanese legend Shinya Aoki noong isang taon.

May 18-5 record, inaasahang mapapalaban si Folayang sa bagong kampeon ng featherweight na si Nguyen (9-1).

“As a martial artist, I am constantly in search of the biggest challenges, the biggest tests of my skills. As champion, I welcome any and all challengers. Martin is one of the best in the world and it is an honor to share the ONE Championship cage with him.” lahad ni Folayang.