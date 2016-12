FOI, Task Force on Media security ibinida ng PCO

Kasabay ng pagtatapos ng taong 2016 ay ibinida ni Presidential Communications (PCO) Secretary Martin Anda­nar ang ilan sa mga nagawa ng kanyang tanggapan mula nang maluklok noong Hulyo 2016.

Pangunahin dito ayon kay Andanar ay ang Executive Order No. 2 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa Freedom of Information (FOI) sa hanay ng exe­cutive branch at ang Administrative Order No. 1 o pagbuo ni Pangulong Duterte ng Task Force on Media Security.

Maliban sa dalawang nabanggit ay pinalakas ani Andanar ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) ang bilateral relations nito sa mga bansang China, Japan, Cambodia, Singapore, Malaysia at Vietnam.

Bahagi aniya ng pagpapalakas ay pagkakaroon ng scholarships ng PCOO upang matuto ng modernong pamamaraan ng news broadcasting at management mula sa partner countries.

Idinagdag pa ng PCO chief, inapruba­han na rin ni Pangulong Duterte ang pagbuo ng People’s Broadcasting Corporation kung saan ay pag-iisahin na ang operasyon ng Radyo ng Bayan at PTV 4 na ngayon ay tinatalakay na sa pamamagitan ng mga panukalang batas na inihain sa Kamara at Senado.

Aprubado na rin ani Andanar ni Pangulong Duterte ang pagtatayo ng Mindanao Broadcast Hub kung saan ay sisimulan na ang konstruksyon nito sa susunod na taon.