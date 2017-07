FOI susi sa full transparency

Matapos ang isang taon, patuloy na pinatutunayan ng administrasyon ang mga pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte ang full transparency na tinatamasa nga­yon sa pamamagitan ng Freedom of Information (FOI).

Sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na layon talaga ng FOI na maibalik ang tiwala ng sambayanan sa gobyerno na nawala dahil sa katiwaliang pinalampas ng nagdaang administrasyon.

Naniniwala naman ang maraming eksperto na malaking safeguard laban sa katiwalian sa mga tanggapan ng gobyerno ang FOI lalo pa at binuksan nito ang libro ng gobyerno sa sambayanan sa pamamagitan ng websites ng bawat opisina.

Matatandaang pinuri rin ng Right to Know, Right Now (R2TKRN) ang nilagdaang FOI ni Pangulong Duterte dahil maganda anilang simula ito ng paglilinis ng pamahalaan mula sa katiwalian at mababalanse ang mga gawain sa gobyerno.