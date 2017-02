FM maraming ginawang mali pero…

Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na maraming ginawang mali si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa panunungkulan suba­lit hindi naman umano makatuwiran na akusaha­n ito na walang ginawang mabuti para sa bansa.

Ito ang ipinahayag ni Pangulong Duterte nang ilunsad ang “Hardin ng Lunas” sa PSG compound sa Malacañang.

Ayon sa Pangulo, isa sa magandang ginawa ni dating Pangulong Marcos ay nang ilunsad ang ­Biyayang Dagat at Masagana 99 na siyang nagpataas ng produksyon ng agrikultura subalit bumagsak dahil sa corruption.

“Iyong Biyayang Dagat pati Masagana 99, ‘pag dinala lang ‘yon ng Pilipino nang husto at ‘di ninakaw ‘yung pera, we have been better off. Marami siyang mali pero huwag naman natin isahin na wala siyang ginawa. But dito sa utak, I said he was the most enterprising President that we ever had kasi galing rin siya sa — hindi naman mayaman eh but he came from a province where he grew up in a simple country life,” pahayag ni Duterte.