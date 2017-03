FLESHLIGHT ni Bernard, pinagpiyestahan

NA-BLIND ITEM na rito sa TONITE ng kaibigang Gorgy Rula ang tungkol sa scandalicious video ni Bernard Palanca kaya hindi na kami nagulat dito.

Kahapon lang ito kumalat online kaya TT (trending topic) sa ­Twitter si BJ (palayaw ni ­Bernard).

“Ang ganda ng version ni Bernard Palanca ng kanta ni Jessie J, ‘You’re my FLESHLIGHT, light, light…’” ang tweet ng isang naughty netizen.

Flashlight ang title ng hit song ni Jessie J at FLESHLIGHT ang hawak na sex toy ni Bernard kung saan niya ipinapasok ang kantang matigas na etits sa ­pinagpipiyestahang scandal video.

“Okay, this better be just for your eyes and just you. And I’m ­gonna do something pretty crazy not with you but watch. Just imagine this being you,” pasakalye ni ­Bernard sa video.

Tatawa-tawa niyang ipinakita sa kamera ang maliit na butas sa bukana ng artificial-vagina (o fleshlight dahil kahugis ito ng flashlight), tapos ay unti-unti niyang inilulusot ang nota niya sa pahaba at malambot na sex toy na hawak niya.

Dalawang minuto lang ang haba ng leaked video kaya ang daming nabitin dahil hindi nila napanood ang ‘climax.’

Hinahanap ng un­satisfied netizens ang LONGER version ng Batibot Bidyo.

May mga nag-comment na masarap si ­Bernard at maganda ang hugis, kulay at taba ng nota nito.

Pero meron ding NAKULANGAN sa sukat at haba ng kargada ng dating miyembro ng Kapamilya boy group na The Hunks.

May reaksyon kaya sina Meryll Soriano at Jerika Ejercito sa trending scandal video ng kanilang ex-papi?!

Parehong may anak na cutie pie boys sina Meryll at Jerika kay Bernard.

Magkaibigan ang da­lawa, pero mukhang hindi sila in good terms with BJ.

Kasama si Bernard sa cast ng Kapamilya teleserye na A Love to Last na pinagbibidahan ni Bea Alonzo, na ex-girlfriend ng younger brother ni Bernard na si Mico Palanca.

Kamakailan ay meron ding kumalat na scandal photos si Mico na labas ang JUNJUN nito, kaya hindi kami magtataka kung meron ding mag-leak na private video si Mico.

Parehong tisoy ang Palanca Brothers, pero parang kagrupo nila ang REGULAR YUM BOYS.

Hindi sila pasok sa astig na tropa ng BIG MAC BOYS!