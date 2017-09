By Elech Dawa

Nakalsuhan ang limang buwang kalbaryo ng Alaska matapos lagukin ang San Miguel Beer 90-79 kagabi sa dayo ng PBA Governors’ Cup sa AUF Sports Arena sa Angeles, Pampanga.

Mula noong nakaraang conference, may 14-game skid ang Aces bago nakatikim ng panalo.

Nangalabaw si Alaska import LaDontae Henton ng 36 points at 15 rebounds para ilista ang 1-6 card at manatiling may tsansa sa susunod na phase.

Muling lumabas ang pangil ng Aces sa depensa, bukod sa nilimitahan ang Beermen sa siyam na puntos sa pagtatapos ng first canto ay hindi nila pinaporma ang bagong import na si Terik Bridgeman.

Bumakas sina Calvin Abueva at Sonny Thoss ng 13 at 12 points para sa Alaska.

Lupaypay ang balikat ng SMB sa ipinakitang laro ni Bridgeman, tumipa ng nakakahiyang two points lang at six turnovers sa kanyang PBA debut.

Pinasan ni Arwind Santos ang Beermen, mala­ki ang inambag nito para matapyas sa tatlo ang kanilang hinahabol pero kinapos din sa bandang huli.

Nagsanib-puwersa sina Henton, JV Casio at Abueva para mapanatili ang bentahe sa stretch.

Kumana ng tres si Casio at free throws kay Henton para ilayo ang Alaska 85-69, 2:09 na lang sa payoff period.

Tumikada si Santos ng 29 points at nine rebounds para sa SMB na may 3-3 karta kapareho ang GlobalPort Batang Pier.