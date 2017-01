STANDINGS

TEAMS W L

x-San Miguel* 10 1

x-Alaska 6 4

x-Star 6 4

Rain or Shine 5 4

x-Phoenix 6 5

x-TNT 6 5

Ginebra 5 5

GlobalPort 5 5

Blackwater 5 6

z-Mahindra 3 7

z-Meralco 3 8

z-NLEX 2 8

x – Quarterfinalists

* — Twice-to-beat sa QF

y — Tie sa QF spot

z — Eliminated

Mga laro ngayon (Cuneta Astrodome)

4:30 p.m. — GlobalPort vs. Rain or Shine

6:45 p.m. — NLEX vs. Ginebra

No-bearing na ang laro sa kanila, pero niladlad pa rin ng San Miguel Beer kung bakit sila ang league-leader at two-time defending champion sa PBA Philippine Cup nang itagay ang nakakangilong 8-0 blitz sa final 2:53 para itagay ang 98-94 decision kontra TNT KaTropa kagabi sa Ynares Center sa Antipolo.

Sementado na ng Beermen ang top seeding sa playoffs dahil wala nang makakaabot sa kanilang 10-1 record. Naputulan ng back-to-back wins ang Texters at inakbayan sa fifth ang Phoenix sa 6-5.

Lubog sa 90-94 tapos ng finger roll ni Moa Tautua halos 3 minutes pa sa ballgame, pinasimulan ng kambal na baskets ni June Mar Fajardo ang pagkaripas ng Beermen. Sumunod ang 3-pointer ni Alex Cabagnot at split free throws ni Arwind Santos para kumpletuhin ang finishing kick.

Pagkatapos ng 11-game eliminations, mag-uumpisa sa wala ang SMB sa quarters kahit twice-to-beat sila.

“After this elimination back to zero pero we have the advantage in the twice-to-beat. We have to work really hard for the next round because everybody is trying to beat us,” giit ni Beermen coach Leo Austria.

“Our intention is get June Mar the ball but they played very good defense on June Mar so one of the players gave the ball to Alex and alam naman natin si Alex tinawag na Mr. Clutch and every game nag-step up siya,” hirit ni Austria. “I hope masustain namin tong ginagawa namin.”

May team-high 20 points, 22 rebounds, 3 blocks at 2 assists ang reigning three-time MVP na si Fajardo.

Nagsalpak naman si Allein Maliksi ng five triples sa all-time high 17 ng Star para balikatin ang pitong may double-production at itumba ang Meralco 120-73.

Sa 6-4 ay sinakop ng Hotshots ang fifth quarterfinals berth at nasa kontensyon pa sa “win-once” privilege sa playoffs.

Bumakas sina Paul Lee at Jio Jalalon ng tig-15, may 13 si Aldrech Ramos, at tig-10 sina Justin Melton, Mark Barroca at Ian Sangalang sa Star, nakibuhol sa Alaska sa second.

Conference biggest winning margin ang final tally ng Star na sinapawan ang 123-79 pagdemolis nila sa Phoenix noong December 10. All-time worst loss naman ito ng Bolts tapos ng 139-95 defeat sa Rain or Shine sa nasabi ring venue sa Philippine Cup noong Oct. 30, 2011.