FINANCIER NG DESTAB

Lantarang inakusahan­ ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang mining companies na nasa likod diumano ng destabilization plot laban sa kanyang administrasyon.

Sa press conference sa Malacañang kagabi ay ibinunyag ng Pangulo ang nadiskubre niyang ginagawang pagpopondo umano ng mining companies para mapatalsik siya sa puwesto.

“Kayong mga mining,­ I know you are funding the opposite side. Alam ko na ngayon kung sinong gumagastos sa kanila. I know that some of you are giving funding to the other­ side to destabilize me. If the police and military will allow it, it’s their problem,” sabi ng Pangulo.

“Ngayon, kung mag-lobby-lobby lang kayo ng mining diyan o mag-gastos kayo. Gusto ninyo akong palitan na Presidente na paluhurin ninyo to do your bidding,” banat pa ni PDu30.

Binatikos din ng Pa­ngulo ang mga kumpanya ng minahan dahil sa ginawa nilang pagsira sa bansa.

“Explain to us, the lawmakers such degradation,” giit pa ng Pangulo.

Sa nasabi ring presscon ay nagpakita ang Pangulo ng larawan ng pinsalang idinulot ng mga operasyon ng minahan sa kalikasan.

“How can you argue with Environment Secretary Gina Lopez when she is presenting you with the visual thing?” sabi ni Pangulong Digong.

Matapos ipakita ang mga larawan ng mga pinsalang idinulot ng pagmimina sa bansa ay iginiit ng Pangulo ang planong­ pansamantalang pagpapatupad ng total ban sa pagmimina.