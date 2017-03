Finance Usec nag-abogado sa mining companies

Bistado sa Commission on Appointment si Finance­ Undersecretary Bayani Agabin bilang abogado ng ­mining companies na tumututol sa kumpirmasyon ni Secretary-designate Regina Lopez para sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Hindi naman nasorpresa ang ilang abogado dahil nagpapakatotoo lamang umano si Agabin bilang specialist sa mining at natural resources law.

Ito ay dahil matapos maging founding partner ng Tolosa Romulo Agabin & Flores Law Office noong 2005 ay kasama sa mga kliyente ni Agabin ang isang mining company na nakalista sa Toronto Stock Exchange na may mining claims sa Palawan, ang pinakamalaking cement manufacturing company sa Pilipinas at isang major Philippine mining company na may copper-gold project katuwang ng isang South African firm.

Dinedepensahan din ni Agabin ang kanyang mga kliyente sa civil at administrative cases sa mga korte, DENR at Palawan Council for Sustainable Development (PCSD) kabilang ang mga environmental cases­ na isinampa ng mga non-government organizations na nag-a-apply ng temporary protection order (TPO).

Noong January 2006, si Agabin ay pinangalanan bilang senior vice president at legal and corporate secretary ng Rapu-rapu Mining Inc., kasabay ng pag-upo ni Finance Secretary Sonny Dominguez bilang chair, president at chief executive officer ng mining firm’s parent na Lafayette Mining Ltd. ng Australia.