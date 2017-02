Field trip ipagbawal na

Tweet on Twitter

Isa na namang trahedya ang nangyari kung saan ay umabot sa 14 na estudyante ang nasawi matapos maaksidente habang patu­ngo sa field trip sa Tanay, Rizal.

Ang 14 na estudyante ay namatay matapos na sumalpok sa poste ng kuryente ang sinasakyan nilang Panda Tourist Coach bus.

Matinding aksidente ang nangyari kaya umabot sa 14 na estudyante ang binawian ng buhay na sinasabing pawang nakaupo sa kaliwang bahagi ng bus na napuruhan sa nangyaring pagsalpok sa poste.

Ang mga biktima ay estudyante ng Bestlink Philippine Colleges sa Novaliches, Quezon City at patungo sa isang resort sa Tanay, Rizal bilang bahagi ng kanilang field trip na requirement sa National Service Training Program (NSTP) nang mangyari ang aksidente.

Nakakagimbal ang ganitong aksidente kung saan ay pawang mga estudyante ang biktima.

Hindi na bago ang pangyayaring ito. Maraming beses nang nasangkot sa aksidente ang mga batang patungo sa kanilang field trip na bahagi ng rekisitos sa kanilang mga eskwelahan.

Ang mga estudyante ay kadalasang obligadong sumama sa field trip dahil kapalit ng kanilang pagsama ay pasadong marka sa eskwela kaya napipilitan ang mga magulang kahit nagdadalawang–isip na pasamahin sa biyahe ang kanilang mga anak.

Kaya sana kasunod ng malagim na trahedyang ito ay ikunsidera na ng mga awtoridad ng Commission on Higher Education (CHED) ang pagbabawal sa field trip.

Sa totoo lang wala namang bentaheng naidudulot ang karamihan sa sinasamahang field trip ng mga bata kundi pamamasyal lamang na nagagawa na ng mga bata kasama ang kanilang pamilya kung saan ay masisi­guro ang kanilang kaligtasan dahil iilan lamang silang babanta­yan kumpara sa isang field trip na isang buong klase ang babantayan ng isang guro.

Makita sana ng CHED at maging ng Department of Education (DepEd) ang matinding panganib na hatid ng mga field trip at huwag nang ipagsapalaran pa ang buhay ng mga bata.

May iba pa naman sigurong aktibidad na maaring ipalit sa field trip ng mga estudyante na kapupulutan din nila ng aral kumpara sa field trip na talagang nakakanerbiyos lalo na’t wala ring kasi­guraduhan ang mga eskwelahan sa kalidad ng sasakyan at driver na kanilang kukunin para magmaneho sa sasakyan ng mga estudyante.