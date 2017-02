Fernando Airbase, NAIA subsidiary airport

Upang mabawasan ang pagsikip ng Ninoy Aquino­ International Airport (NAIA) iminungkahi­ ng isang congressman na gamitin ang ­Fernando Airbase sa Lipa City, bilang alternatibong ruta ng mga commercial plane.

Ito ang napakaloob sa House 469 na inakda ni House deputy speaker at Batangas Rep. Raneo Abu kaya nais nitong amyendahan ang Republic Act 7227 o “Bases Conversion and Development Act of 1992” para magamit ang FAB, bilang subsidiary ng NAIA.

Ayon kay Abu, malaking maitutulong ng FAB para mabawasan ang congestion sa NAIA subalit hindi umano kailangang alisin ang Philippine Airforce (PAF) dahil maaari naman umanong sabay na gamitin ito ng NAIA at PAF bilang training wing ng Sandatahang Lakas.

“Furthermore, it is the intention of this bill to keep the ownership of the property with the AFP, not to be transferred to the BCDA. Thus, the adjoining areas may be developed through Public-Private Partnership (PPP) to hasten economic development in the Cavite, Laguna, Batangas, Rizal and Quezon (Calabarzon) areas,” ani Abu sa kanilang panukala.

Sinabi ni Abu na puwedeng gamitin ng NAIA ang FAB na kapag natuloy, aniya, ay malaking ­tulong sa mga lalawigan sa Calabarzon o Southern Tagalog Region.