Female personality, utak-tiangge!

HAVEY: Noong una, dapat end of March ang showing ng travel show special ni Kris Aquino na maghuhudyat ng kanyang pagbabalik sa TV.

Kaso, naaksidente siya sa shoot. Nabagsakan ng bakal. Kaya nabinbin ang taping.

Because of the delay, naurong na sa Palm Sunday (April 9) after Kapuso Mo Jessica Soho.

Maganda ang tapatan kay Kris at sa tinatawag niyang “asawa” na si Vice Ganda.

Nakapag-tape si Vice ng 2-part birthday special. Naipalabas na ‘yun with guests like the Birit Queens, Piolo Pascual, Pia Wurtzbach and Marlon Stockinger.

Sino ang katapat ni Kris sa pagbabalik-telebisyon?

Puwede bang si Mayor Herbert Bautista? Hehehe…. Just asking!

Personally, I don’t think gagawin ‘yun ni Mayor Herbert.

At di rin ako naniniwala sa balitang gusto nang kumalas ni Kris pero ayaw pumayag ni Mayor Herbert.

In the first place, wala naman sila, di ba? O kung meron man, hindi na sila bagets tulad ng KathNiel, LizQuen o AlDub para magpa-cute pa sa madla.

Bilang host ng Trip Ni Kris, ang travel show na mapapanood sa GMA-7 sa April 9 produced by Kris’ fan na businesswoman na si Rhodora Pascual Morales, ang anak ni Mrs. Morales na si Renan ang composer at umawit ng theme song ng travel show ni Kris.

Ginagawan sila ng isyu dahil si Renan daw ang nagpadala kay Kris ng mga lobo at Ecuadorian roses kamakailan, pero hindi pinangalanan ni Kris ang sender.

Kung may mutual attraction sa pagitan nina Renan at Kris sa unang pagkikita pa lang eh deserve nila ang isa’t isa.

Naglilingkod bilang konsehal sa kanilang bayan sa San Antonio, Nueva Ecija si Renan, na dating N-1 champion, premyadong car racer at F3 Formula Driver.

Naging pamilyar ang pangalan ni Renan dahil nakarelasyon niya noon ang sexy stars na sina Andrea del Rosario at Jeni Hernandez.

Now, it’s Kris Aquino! What do Andrea, Jeni and Kris have in common na na-attract sila sa parehong lalaki?

Is this another Mark Lapid chapter sa buhay ni Kris?

Oh well, at least… napag-uusapan muli siya at ang kanyang travel show.

***

WALEY: Sa isang party mga mga alta sa Makati, pinag-usapan ang female personality na ito dahil sa kanyang kakaibang diskarte sa buhay.

Binansagan siyang utak-tiangge. Nadala na yata niya ‘yun kahit saan siya pumunta.

Minsang nag-attend ito ng isang pagtitipon, sukat ba namang nagbeso-beso at umoye-oye sa lahat na gusto nang kantahan ng guests ng Climb Every Mo­un­tain.

Kahit hindi nito kilala, sige, project kung project — at getlak niya ang contact numbers ng mga alta para maisama niya ang mga ito sa kanyang business transactions.

Maabilidad at m­a­galing rumaket ang female personality.

Ang punchline lang nito ay nang maglabas na ito ng kalendaryo na may picture ng kanilang pa­milya at isa-isang pi­nirmahan ng female personality at ipinamigay sa guests ng party na iyun.

Pilit na tinanggap ng guests ang autographed calendar pero marami sa kanila ang naiwan (o baka iniwan) na lang ang mga ito sa party venue nang hindi na kaharap si female personality.

Oh well, mahirap talaga aralin ang class at breathing – I mean, breeding…