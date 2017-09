‘Feel free to write or text me’ — PDu30

Simpleng liham at isang text message lang ay bababa na si Pangulong Rodrigo Duterte sa puwesto kung mismong hihilingin ito ng sambayanan.

Sa ika-11 anibersaryo ng Eastern Min­danao Command ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Panacan, Davao City kahapon, inihayag­ ni Duterte na maiging magkalinawan at magkaprangkahan lalo na kung hindi na feel ng taumbayan ang kanyang serbisyo.

“That’s part of our oath of office. Without fear or favor… at walang… Basta kami, trabaho lang. Mabuti ‘yung magklaro tayo kasi ayaw ko ‘yung magdududa kayo. Anyway, there will be a time for that… and if I think that I cannot lead you anymore with honor, sabihin ko sa inyo, feel free to write me a letter or maybe a text… step down as President,” pagdidiin nito.

Binanggit din muli ng Pangulo ang bintang na may nakatago siyang yaman.

Partikular na tinutukoy ng Pangulo ay ang mahigit P211 milyon na ibinibintang ni Senador Antonio Trillanes IV na nasa kanyang bank ­account.

Ayon sa Pangulo, malaya ang gustong magkalkal nito.

“Election pa ‘yun. ‘Yung akin P211 million… and as a matter of fact, I gave them a general­ permission even to kalkalin ninyo hanggang to the last rural bank in the Philippines. Kung makita ninyo, inyo ‘yan. I do not have that money,” giit pa ni Duterte.