Federal government kasado na

Ang panukalang pag­lilipat tungo sa isang fe­deral government ang isa sa pangunahing prayoridad ng senado sa pagbabalik ng sesyon ng kongreso sa buwan ng Mayo.

Ayon ito kay Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel kasabay na rin ng pagmamalaki nitong umabot sa siyam na panukalang batas ang kanilang napagtibay bukod sa naipasang 42 reso­lusyon simula nang nagbukas ang sesyon ng 17th congress noong Hulyo ng nakaraang taon.

Ilan sa mga mahahalagang naipasa ay ang Se­nate Bill no.1304 o ang Affordable Higher Education for All Act; Free Internet Access in Public Places Act o Senate Bill No.1277 at ang Expanded Maternity Leave Law of 2017 o ang Senate Bill No. 1305.

Sinabi ni Pimental na sa kanilang pagba­balik sesyon, prayoridad nilang aksiyunan ang pagproseso sa pagbabago ng uri ng pamamahala tungo sa isang federal government na prayoridad rin ng kamara.

“We will continue to push for the legislative mechanism which will start the process of shifting to a federal government, in order to bring solutions to some of the country’s most long-standing ills and problems,” ayon kay Pimentel.

Gayundin umano ang panukalang income tax reform at iba pang panukalang nakasentro sa pagtugon sa mga mahihirap na sektor ng lipunan.

Kabilang dito ang end contractualization, pagpapataw ng mabigat na parusa sa lumalabag sa mi­nimum wage laws, pagpapatupad ng ‘one-town, one doctor’ policy at pagkakaroon ng free irrigation services.