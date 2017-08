FAST FOODS PUMUTAK SA BIRD FLU

Sa gitna nang pag-iwas ng mga tao na kumain ng manok, nagkanya-kanyang paglilinaw kahapon ang malalaking fast food chains na nagbebenta ng manok na hindi sila apektado ng kinatatakutang bird flu.

Kabilang sa mga nagbigay ng statement ang Jollibee Foods Corporation na may hawak ng Jollibee, Mang Inasal at Chowking; McDonald’s Philippines; Max’s Group, Inc.; Bounty Agro na may hawak ng Chooks To Go at Bounty Fresh gayundin ang San Miguel Foods, Inc. (SMFI) na may hawak ng Magnolia Chicken.

Ayon sa Jollibee, ligtas ang kanilang mga manok at wala silang supplier sa loob ng apektadong lugar sa Pampanga.

“Jollibee Foods Corporation (JFC) – the pa­rent company of Jollibee, Mang Inasal and Chowking – is not affected by the reported avian flu incident in Pampanga and assures the public that all its poultry products across its brands undergo strict quality standards and are safe for consumption.”

Sa pahayag naman ng McDonald’s, ang mga pinagkukunan nila ng manok ay walang avian flu at sumusunod sila sa international at local food quality standards at strict food safety and quality procedure. Nakatitiyak umano ang kanilang mga kostumer na patuloy na mae-enjoy ang safe at quality food mula sa kanilang mga stores nationwide.

Tiniyak naman ng Max’s na hindi rin sila kumukuha ng manok sa Pampanga at galing umano sa Visayas ang karamihan sa kanilang manok.

“We are closely coordinating with our suppliers and they assured us that the poultry they are delive­ring to us are regularly tes­ted for influenza,” ani Paul Cheah, ang Compliance/Investor Relations Mana­ger ng Max’s Group, Inc.

Ayon naman sa San Miguel Foods, Inc., na may-ari ng Magnolia Chicken, agad nilang isina­ilalim ang kanilang mga manok sa mga pagsusuri at nagnega­tibo sa bird flu.

Nagpapatupad din umano ang SMFI ng mahigpit na biosecurity measures sa lahat ng farms nito para maiwasan ang anumang kontaminasyon mula sa avian influenza at mahigpit na sinusunod ang international food safety and health standards.

Siniguro naman ng Bounty Agro na hindi sila apektado ng bird flu. Me­ron din umanong taga-Department of Agriculture na nakapuwesto sa lahat ng pasilidad nito para tiyaking ligtas ang kanilang mga produkto.