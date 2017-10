Fare discount saluhin ng CHED at DepEd

Nagsesentimiyento ang dalawang transport group sa 20% diskuwento sa pasahe ng mga estudyante na epektibo kahit weekend, holiday at bakasyon sa eskuwela simula sa Oktubre 28, 2017.

“Sa pinalawig na student fare discount, mga driver lang ang talo, saan ka ba nakakita na wala na ngang sinusuweldo dahil kulang sa kita sa tindi ng traffic, nagbibigay pa ng discount,” himutok ni George San Mateo, presidente ng Pinag-isang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (PISTON).

Dagdag na pahirap ­aniya sa mga drayber ang pinalawak na fare discount dahil mga estud­yante ang karamihan sa kanilang mga pasahero.

Pero, hindi umano sila magsasagawa ng kilos protesta dahil suportado naman nila na ma­bigyan ng diskuwento sa pasahero ang mga estudyante subalit umapela si San Mateo na maibalik sa kanila ng gobyerno ang bawas-singil sa pamamagitan ng System of Reimbursement.

Sa nasabing sistema, ang Department of Education (DepEd) o Commission on Higher Edu­cation (CHED) aniya ang siyang magbibigay ng student fare discount stub na magagamit ng mga estudyante sa pagsakay sa mga public uti­lity vehicles.

Ang stub na ito ang siyang gagamitin ng mga drayber para makakuha ng reimbursement sa gobyerno o maibalik ang nabawas na bayad sa kanila.

Giit ni San Mateo, hindi dapat ipaako ng gobyerno sa mga drayber ang diskuwento lalo pa’t kulang din ang kanilang sahod. Pinakamainam aniya na i-subsidize ng gobyerno ang diskuwento sa pamamagitan ng reimbursement sa mga drayber.

Sinabi naman ni Jun Magno, presidente ng Stop and Go Coalition, kailangan maging malinaw ang patakaran sa pagbibigay ng diskuwento lalo at maaari itong maabuso kung saan may mga pasahero ang magpapakita lamang ng student ID para makakuha ng fare discount kahit hindi naman estudyante.

Giit ni Magno na dapat weekday lamang ang diskuwento kung saan nakasuot ng uniporme ang karamihan sa mga estudyante.

Isusulong naman ni Maricor Akol ng Commuter Safety and Protection Group na bigyan ng insentibo ang mga drayber kapalit ng pinalawak na diskuwento.

Bulto umano ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan­ ay mga estudyante kaya naman malaki ang mawawala sa mga drayber kung buong taon ang diskuwento sa pasahe.

Matagal na umanong iginigiit ng mga drayber na itaas ang pamasahe sa P10 dahil na rin sa epek­to ng mataas na presyo ng krudo ngunit hindi pa ito pinagbibigyan ay panibagong pahirap ang sasaluhin muli ng mga ito.