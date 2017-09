Fans ni Maine, nagwawala vs. GMA! Maine, hindi raw pinahahalagahan

NAKATATANGGAP ng mga pangba-bash nga­yon mula sa mga fans ang manager ni Maine Mendoza.

Inuulan ng mga comments ng mga fans ni Maine at ng AlDub nila ni Alden Richards ang Instagram account ni Rams David.

Eh, ang picture na pinost niya sa IG account niya ay kasama ang dalawang bossing ng GMA 7 na sina Ms. Lilybeth Rasonable at si Ms. Gigi Santiago-Lara ng GMAAC naman. Pero doon nagra-rants ang mga fans ni Maine.

After ng seryeng pinagsamahan nina Alden at Maine na Destined to be Yours, tila hindi na makapaghintay ang mga AlDub fans daw at naiinip na ang mga ito sa tagal ng follow-up.

May netizen pa na nagsabing hindi agree sa diumano ay strategy (kung may ganu’n ngang strategy ha dahil araw-araw naman silang nakikita sa Eat Bulaga) na hind i-expose ang dalawa.

Baka raw by the time na ipalalabas na ang movie, wala na ang mga fans na sumusuporta.

Meron pang nagpaparatang na kesyo hindi raw si Maine ang binibigyang pansin ng management kung hindi sa ibang artist. Nandiyang kesyo kay Marian Rivera raw naka-focus.

Ay grabe naman, dahil may bagong primetime series si Marian na Super Ma’am, ‘yun ang napagdidiskitahan? So, hindi na nabigyan ng halaga noong DTBY ang umeere at pino-promote, grabe ‘yung suporta ng management sa show? At sure naman din kami na dahil mga prime stars ‘yan, lahat ‘yan may bonggang attention from management.

Understandable ang pagkainip ng mga fans. Pero dapat siguro, naiintindihan din ang mga proper timing kung bakit hindi puwedeng agad-agad ang mga proyekto.

Eh, sure naman ang movie na pagsasama­han nina Maine at Alden. ‘Yung ibang artista o loveteam nga, wala pang napapanood na re­gular show sa mga ito at madalas, mahabang buwan din ang pinaghihintay ng follow-up.

Sinagot naman ni Rams ang mga rants o pangba-bash ng mga fans. Aniya, “Hi po, I know inip na po kayo. Wag po kayong mag-worry, Maine will be seen po sa ibang mga GMA show ‘pag kaya naman po ng schedule.”

But still, nakakatawa, may sumagot pa rin sa comment ni Rams na, “mag iisang taon nyo ng sinasabi ‘yang don’t worry wala namang nangyayari.”

Ibaaa…