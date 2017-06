Family-sized tents sa bakwit kailangan

Mamamahagi ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng malalaking mga tent na pansamantalang magiging­ tirahan ng mga pamilya na nawalan ng bahay sa Marawi conflict.

Ang malalaking tent ang magiging kanlungan pansamantala ng mga taga-Marawi habang isinasailalim sa rehabilitas­yon ang siyudad.

Sa press briefing sa Malacañang kahapon sinabi ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo na mas mabilis ang proseso ng pamimigay ng mga tent kaysa pamamahagi­ ng pera na idadaan sa emergency shelter assistance.

“These can be immediately used rather than the emergency shelter assistance where you have to wait for the validation before you can have it,” ani Taguiwalo.

Target aniyang mabigyan ng “family-sized” na tent ang mahigit 69,000 pamilya. Walo katao umano ang kasya sa isang tent, ayon pa kay Taguiwalo.

“May mga bintana siya na para talaga siyang bahay… So right now, if there are organizations who would like to think ahead para sa early recovery na ‘no, ‘yung tents ho ang mahalaga sanang mapaghandaan natin.

Habang ang phy­sical construction of the city is ongoing, may place to stay sila at least ‘yung tents na matitirhan nila.

Naghahanda ho ang DSWD, nagpo-procure tayo pero kung may willing hong magbigay… Ang hinihingi ho natin ‘yung malalaki na tents, hindi ‘yung maliliit,” ­pahayag ni Taguiwalo.

Iniulat din ng kalihim na nagkaproblema sa bidding ng mga tent pero­ inaksyunan na ito ng kanyang tanggapan.

“We have problems with procurement because bidding failed as of yesterday but we are fast tracking it. Emergency naman ito na situation ‘no.

So we can adapt … the appropriate procurement system na hindi kasing stringent kapag regular times.

So, I have instructed our Asec (Assistant Secretary) who’s doing the bidding to make sure na hindi na mag-fail sa susunod,” ayon pa kay Taguiwalo.

Nabatid na umaabot na sa P662.5 milyo­n ang halagang gugugulin sa mga bibilhing tent at kabilang din dito ang gastos sa Halal food packs, hygiene kits, at iba pang non-food items para sa mga kababa­yang nada­may sa gulo sa Marawi City.