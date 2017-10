Fake promise ni secretary

Sa hearing kamakailan ng senate committee on finance sa panukalang budget ng Department of Justice (DOJ), nangako si Secretary Vitaliano Aguirre na magbabago na siya. Ginawa ni Aguirre ang pahayag matapos magbanta si Sen. Antonio Trillanes IV na i-defer ang consideration ng panukalang budget ng DOJ sa susunod na taon dahil sa maraming insidente ng pagpapakalat ng fake news umano ng kalihim. Sa naging pangako ng kalihim, binawi ni Trillanes ang mosyon niya kay committee chair Sen. Loren Legarda.

Hindi naman naniniwala si Sen. Francis ‘Kiko’ Pangilinan na magbabago ang kalihim habang naninilbihan ito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Buwelta pa ni Pangilinan, fake ang promise ni Aguirre na magbabago na ito.

Napatunayan ito ng kasamahan sa minorya ni Pangilinan na si Sen. Risa Hontiveros. Sa isang privilege speech noong Lunes, isiniwalat ni Hontiveros na nakunan ng litrato si Aguirre sa hearing ng senate committee on public order and dangerous drugs noong Setyembre 5 habang may ka-text sa kanyang cell phone.

Isang ‘Cong. Jing’ ang ka-text ni Aguirre nu’ng oras na iyon kung saan ang mensahe ay ‘Naturuan na ni Hontiveros ang testigo. Her questions are leading questions.’ Ang reply naman ni Aguirre ‘‘Yun ang sinasabi ko dito. Very obvious. Kaya nga expedite natin ang cases niyo vs her.’

Naniniwala si Hontiveros na ang ka-text ni Aguirre ay si dating Negros Oriental Rep. Jacinto ‘Jing’ Paras, miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC), ang dating crime watchdog group na ngayon ay naging tuta eheste puppy na lamang ng administrasyon.

Unang magiging reaksyon mo dito – ‘caught in the act!’ o kaya’y ‘huli ka balbon!.’ Sukol na nga, pero nagawa naman ng kalihim na mag-counter attack. Nilabag daw ang kanyang privacy at maituturing na wiretapping ang ginawa ng senadora at magsasampa raw ang kalihim ng ethics complaint.

Kulang na lang sabihin ni Hontiveros na ‘photographer ba ako?’. Siyempre, hindi naman siya ang pumitik ng nasabing kontrobersyal na litrato kundi isa sa sangkatutak na photographer na nakatutok sa nasabing hearing kung kaya’t wala siyang pananagutan. Isa pa, wala namang intensyon ang photographer na i-tap o makuha ang mensahe sa kanyang cell phone kundi nasa ‘right place at the wrong time’ ang photographer. Ang ipinagbabawal ay kung pinatutukan ni Hontiveros sa mauutusang photographer na pitikan ang cell phone ng kalihim para matiktikan ang mga mensahe nito.

Kung nabubuhay lamang si Sen. Miriam Defensor Santiago, malamang na sangkatutak na sermon ang gagawin niya sa kalihim.

***

Kung matuloy na ang pansamantalang paglaya ni dating Sen. Jinggoy Estrada, tiyak na maninibago siya dahil marami nang pagbabago sa Metro Manila simula nang makulong siya noong Hunyo 2014. Sangkatutak na ang mga gusali malapit sa Senado, isa na diyan ang Conrad Hotel malapit sa SM Mall of Asia na isa sa ginagamit sa coverage ng ASEAN meetings.

Makakakain na rin siya ng paborito niyang ‘kare-kare,’ ‘gambas’ at iba pang pagkaing pinoy at Korean food. Tiyak na malulungkot dito ang kapitbahay niya sa Custodial Center ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame na si dating Sen. Ramon Bong Revilla Jr. dahil maiiwan siya doon.

Marami ang nag-aabang sa kanyang paglaya – mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Malamang na abutin ng ilang araw ang selebrasyon.