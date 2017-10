Fake news sa 2-day ­coding sa Metro­ pinalagan

Inalmahan kahapon ng Inter-Agency Council­ on Traffic (IACT) at ­Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang kumakalat­ na ‘fake news’ na may kaugnayan sa ipatutupad­ na two-day number coding sa Metro Manila ngayong Oktubre 4.

Dahil dito, inakusahan­ ng naturang ahensya ang mga nagpapakalat ng ‘fake news’ na ‘cyber sca­lawags.’

Ayon kay Manny Gonzales, head secretariat ng IACT, nanatiling pinatu­tupad ng MMDA ang kasalukuyang Unified Vehicular Volume Reduction Program (UVVRP) o number coding na isang beses sa isang linggo sa behikulong naka-coding.

Sa ginagawa aniya ng mga nagpapakalat ng fake news ay nililito ang mga motorista at malaki ang kanilang magiging pananagutan.

“We shall harness the full strength of the ­council members to go a­fter these cyber scalawags as these elements cause more harm than good to our motoring public,” ani Gonzales.

Nakasaad sa naturang­ fake news na sa Oktubre­ 4 ay ipatutupad na ng MMDA ang two-day number coding scheme.

Kung saan sinasabi sa ­naturang fake news na ang behikulong ang ­ending ng plate number ay 1234 ay bawal sa araw ng Lunes; ng 5678 na bawal ng Martes; 9012 na bawal ng Miyerkules; 3456 bawal ng Huwebes at 7890 na ba­wal naman ng Biyernes.