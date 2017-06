Fake news pinakakalos

Bagama’t napakaha­laga ang freedom of expression sa isang demokratikong bansa, kailangang magawan na ng paraan ang mga kumakalat na fake news sa social media.

Ito ang pahayag ni Ifu­gao Rep. Teddy Brawner Baguilat sa gitna ng ‘fake news’ na ikinalat mismo ni Department of Justice (DOJ) Secretary Vitaliano Aguirre nang sabihin nito na nagpulong ang mga lider ng oposis­yon sa Marawi bago ­kinubkob ng Maute at Abu Sayyaf Group ang nasabing lungsod.

“At the end of the day, freedom of expression is paramount. But we have to muster forces to counter fake news and hate messaging,” ani Baguilat na nag-iisip na kung anong panukalang batas ang ihahain para sugpuin ang mga fake news at hate messages sa social media.

Ayon sa mambabatas, ang print at broadcast media ay napaparusahan kapag naglabas ng mga maling balita kaya dapat din umanong gawin na ito sa mga netizens na nasa likod ng mga fake news.

Sa ngayon ay umaasa lang ang mambabatas sa mga administrators ng Facebook, Twitter, YouTube at iba pang uri ng social media site na sila na ang mag-­regulate at alisin ang mga hate messages at fake news.

Ito ay dahil wala pang batas na hahabol sa mga nagkakalat ng mga fake news at hate message sa social media.

“If ever, there could be policy that prods self-regulation and gives citizens protection from fake news. Pero ngayon, wala pa ako maisip,” ayon pa kay Baguilat.