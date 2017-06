‘Fake news’ ni Aguirre, ‘di pwede ang sorry lang! – Bam

Sa kabila ng paghingi ng paumanhin, hindi pa absuwelto si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa pagpapakalat ng ‘fake news’ laban sa mga miyembro ng oposisyon.

Nagbabala si Sen. Paolo Benigno “Bam” Aquino IV na posibleng paimbestigahan sa Senado ang pagpapakalat ni Aguirre ng fake news at ang posibleng pagsasampa ng kaso dahil sa paninira sa kanyang pangalan.

“Wala naman kaming itinatago. Magandang pa-imbestiga sa majority para malaman yung katotohanan,” ani Aquino.

Sinabi ng senador na tumawag na sa kanya ang kalihim nitong Miyerkules para mag-sorry sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa Maute Group.

Sa naturang press conference ni Aguirre, sinabi nitong nagkaroon ng pagpupulong sina Aquino, Sen. Antonio Trillanes IV, Magdalo party-list Rep. Gary Alejano at dating presidential adviser Ronald Llamas sa Moro leaders sa Marawi City noong Mayo 2.

Matapos ang nasabing pagpupulong, lumusob ang Maute Group sa Marawi City noong Mayo 29.

“It’s not only personal, but this is also institutional because he represents the Department of Justice. Hindi lang ito basta-basta na ‘bro, sorry ha, nagkamali ako’. This was said by the secretary of Justice regarding sitting senators,” giit ni Aquino.

“It’s not a light accusation. It’s probably the heaviest accusation, that you’re in cahoots with terrorists,” himutok pa ng senador.

Isiniwalat din ni Aquino na may ilang grupong lumapit sa kanya at inudyukan siyang magsampa ng kaso laban sa kalihim, pero masusi pa niyang pinag-aaralan ang bagay na ito.