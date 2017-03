Fake news lalabanan ng Pilipinas, Thailand

Nagkasundo ang Pilipinas at Thailand na palakasin pa ang bilateral relationship sa komunikasyon ng dalawang bansa sa pamamagitan ng nilagdaang me­morandum of understanding.

Ang MOA ay nilagdaan ayon kay Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar para labanan ang pagkalat ng mga pekeng balita.

Saklaw ng MOU ang TV, radio, print, public relations at social media management.

Sinabi pa ni Andanar na hindi lamang dapat ang Pilipinas at Thailand ang dapat na lumaban sa pekeng balita kundi maging ang iba pang bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

“Both sides also agreed that all ASEAN Members should come together to combat ‘fake news’, giit ng PCO chief na kasama sa delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Thailand.