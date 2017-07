Fake bank accounts mas nakakatakot kesa fake news

Magsasagawa ng imbestigasyon ang House committee on bank and financial intermediaries sa umano’y fake account sa Metrobank dahil mas matindi ito kesa fake news.

Ayon kay Eastern Samar Rep. Ben Evardone, chairman ng nasabing komite, nakakaalarma ang natuklasang fake accounts sa nasabing bangko kung saan mismong ang kanilang executive ang sangkot.

“The discovery of the ‘fake accounts’ in Metrobank is very alarming. The adverse effects of the existing of ‘fake bank accounts’ is more damaging than ‘fake news’ because this causes actual money of depositors,” ni Evardone.

Base sa mga ulat, inaresto na ang executive ng Metrobank na sangkot sa nasabing fake accounts subalit nais ni Evardone na kalkalakin nang husto ang nasabing kontrobersya sa nasabing bangko.

Bukod sa mga opisyales ng Metrobank, na pangalawang pinakamalaking bangko sa Pilipinas, ipapatawag din ng komite ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na siyang regulatory body ng lahat ng bangko sa bansa.