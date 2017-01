Faeldon sinibak sa BOC?

Mariing pinabulaanan ng pamunuan ng Bureau of Customs (BOC) na pinalitan na si Commissioner Nicanor E. Faeldon.

“There is no truth to rumors that Commissioner Nicanor E. Faeldon has been or will be replaced as head of the Bureau of Customs,” ayon sa kalatas ng BOC.

Iginiit ng BOC na gawa-gawa lamang ang na­sabing maling impormasyon lalo na at matagumpay umano ang kampanya ng ahensya laban sa iligal na droga at smuggling maliban pa sa paglilinis sa BOC laban sa kurapsyon.

Nabatid na umikot sa mga text messages na isang nagngangalang ‘Victorino’, na umano’y malapit sa Malacañang ang papalit kay Faeldon.