FAELDON, P107M ANG PASALUBONG – LACSON

Hindi lamang umano P100 milyon ang tinanggap na pasalubong ni da­ting Customs Commissioner Nicanor Faeldon sa pagpasok nito sa ahensya.

Ayon kay Senador Panfilo Lacson, batay sa pinakahuling impormasyon na kanilang nakuha umabot sa P107 milyon ang tinanggap ni Faeldon bilang pasalubong.

“We received information na during the time of Faeldon, P100 million lang sinabi ko, but the information is that umabot siya ng P107 million,” pahayag ni Lacson.

Bahagi aniya nito ay posibleng nagmula sa Tax Credit Certificates o TCC.

Una nang ibinunyag ni Customs Commissioner Isidro Lapeña na ang TCC ang isa sa source ng pasalubong sa ahensya.

Sinabi ni Lapeña na nakatanggap na siya ng TCC may dalawa hanggang tatlong linggo ang nakalipas at nang malaman niya na ito ay para sa pasalubong ay agad niya itong ipina-recall.

“Two to three weeks ago, I started receiving bundles of folders for tax credit certificates and I signed it. It has been processed, it is legitimate and then I signed and released.

A concerned personnel came to my office and told me that it’s the source of pasalubong,” saad ni Lapeña.

Ang TCC ay mga refund na ginagamit na pambayad sa duties.