Faeldon makakalabas na ng ospital

By Tina Mendoza

Ligtas na at maaari nang makalabas sa Manila East Medical Center si Bureau of Customs (BOC) Commissioner Nicanor Faeldon matapos dumanas ng mild heart attack.

Ayon kay House Sgt. at Arms Ronald Detabali, nabisita na ng kanilang tatlong doktor mula sa Medical Services si Faeldon at nasa maayos na itong kalagayan at nasa regular room na bagama’t naka-dextrose pa ito.

Sa pakikipag-usap umano ng mga doktor ng Kamara sa attending physician ni Faeldon ay sinasabing tumaas ang blood pressure nito at posibleng humantong sa mas matin­ding heart attack kung hindi naagapan.

Personal umano nilang nakausap si Faeldon na in high spirits at bagama’t madi-discharge na sa ospital ay pinagpapahinga pa ito ng tatlong araw ng kanyang mga doktor.

Ani Detabali, ang kanilang pagbisita kay Faeldon ay alinsunod sa direktiba ng House Ways and Means Committee na tingnan ang kalagayan ng opisyal na may dalawang beses nang hindi nakadalo sa House Inquiry dahil sa medical reasons.

Noong Lunes ay nagkaroon ng dental emergency si Faeldon kaya hindi nakadalo sa pagdinig ng Kamara na nagsasagawa ng imbestigasyon sa P6.4B shabu shipment na nakalusot sa BOC at makaraaan ang dental check up ay nakaramdam umano ito ng chest pain kaya isinugod sa nasabing ospital.

Samantala kinumpirma ni Detabali na matapos makapagpahinga ay nagpahayag si Faeldon ng kahandaan na humarap sa susunod na pagdinig ng Kamara.