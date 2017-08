Faeldon i-lifestyle check

Hindi kumbinsido ang isang mambabatas sa ipi­nakita sa media na sa lumang bahay nakatira si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon para patunayang hindi ito nagpayaman sa puwesto, kaya dapat i-lifestyle check umano ang dating rebeldeng sundalo.

“Hindi naman natin maaalis ‘yon kung talagang sa kanila ‘yon. Pero ang tanong, d’yan ka ba nakatira? Araw-araw d’yan ka ba umuuwi. Kung gusto nating makita ‘yan, i-lifestyle check n’yo yan,” hirit ni House committee on Dangerous Drugs chairman Robert Ace Barbers.

Giit pa ni Barbers, hindi rin umano naantig ang kanyang puso kay Faeldon nang ipikita nito sa media ang kanyang bahay sa Tanay, Rizal na luma at nasisira na.

Pinagtawanan din ni Barbers ang umano’y tangkang pagtatabon ni Faeldon sa isyu ng katiwalian sa bureau sa pamamagitan ng kanyang alegasyong smuggling laban sa kampo ni Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson.

“Natatawa ako actually. Ngayon siya mag­ngangangawngaw tungkol sa smuggling ng anak daw ni Senator Lacson. Eh kung alam mo palang may ini-smuggle ‘yan eh ba’t wala kang ginawa,” ani Barbers.

“You are projecting to be kumbaga the nemesis of the corrupt dahil ikaw ay idealistic, eh alam mo palang merong ganyan ey bakit wala kang ginawang kaso o hindi mo man lang hinuli,” dagdag ng solon.