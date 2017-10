Faeldon ginaya sa kaso ni De Lima

Ibinasura ng Department of Justice (DOJ) ang mosyon ni dating Bureau of Customs (BOC) Commissioner Nicanor Faeldon na i-dismiss ang mga kasong kriminal na isinampa laban sa kanya ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) kaugnay ng P6.4 bilyong drug smuggling scandal.

Kasabay nito, sinabi ng DOJ na sila ang may hurisdiksyon sa kaso ni Faeldon at hindi ang Office of the Ombudsman.

Sa resolusyon ng DOJ na may petsang Oktubre 12 pero kahapon lamang inilabas sa publiko, nasa hurisdiksiyon pa nila ang pagdaraos ng preliminary investigation sa mga kaso na may kinalaman sa iligal na droga sa lahat ng pampublikong opisyal na may salary grade 27 pataas.

Iginiit ni Faeldon na dapat sa Ombudsman isinampa ang kaso dahil nasa salary grade 30 siya bilang BOC commissioner.

Ipinunto ng DOJ na base sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nakasaad na ang regional trial court ang may hurisdiksyon sa mga pampublikong opisyal. Ginamit din na batayan ng DOJ ang desisyon ng Supreme Court kay Senador Leila de Lima na nasa hurisdiksyon ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang mga kaso sa iligal na droga.