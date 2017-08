Faeldon ‘di pa lusot sa kaso

Hindi mababago ang laman ng report ng dalawang komite sa House of Representatives na nagsagawa ng imbestigasyon sa P6.4-billion shabu shipment na nakalusot sa Bureau of Customs (BOC) ngayong wala na sa puwesto si Commissioner Nicanor Faeldon.

Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman at Quirino Rep. Dakila Cua, walang bearing sa mga findings at magiging rekomendasyon ng kanilang komite ang pagkakatanggal ni Faeldon.

Aniya, tuloy din ang kanilang planong pagmungkahi na buwagin ang command center na nilikha sa ilalim ni Faeldon.

Sa panig naman ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers, sinabi nito na patung-­patong na kasong kriminal at administratibo ang kanilang irerekomenda laban Faeldon at iba pang opisyal ng BOC.